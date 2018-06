In via di definizione la trattativa per risolvere il contratto con Maurizio Sarri, per il Napoli sembra essere arrivato il momento di dialogare con il Chelsea, ma non per l'oramai ex allenatore azzurro. Secondo Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis è stuzzicato dall'idea di consegnare a Carlo Ancelotti uno dei giocatori più esperti dei Blues: David Luiz. Per il centrale brasiliano sarebbero pronti 30 milioni di euro.