Sarà ricordato per sempre come il tecnico capace di riportare lo scudetto ai piedi del Vesuvio, trentatré anni dopo. Una stagione indimenticabile, non gli si poteva chiedere di più e ora ci si prepara per i saluti finali.. Domani la consegna della coppa e la festa al triplice fischio del match contro la Samp. Poi per De Laurentiis sarà il momento dell'accelerata per il successore, per colui che dovrà raccogliere un'eredità pesante sulla panchina azzurra.- La primissima ricerca per il dopo Spalletti va verso un profilo di livello internazionale. Ce ne sono tre in particolare, tutti difficili da raggiungere (e già contattati).e ad oggi è una pista molto difficile, ma non chiusa del tutto. Situazione differente pere quindi arrivare a lui risulta complicato. Chiudendo il cerchio, ma distaccandosi un po',. È stato esonerato ma resta, ora starà a lui e al club bavarese decidere riguardo il futuro.- Dall'Italia il cerchio si è ristretto a due allenatori nello specifico. Si tratta di. Le idee del primo, però, sarebbero destinate verso laPer il tecnico della Fiorentina la stima di De Laurentiis è nota già dai tempi dello Spezia. Al momento non si possono fare dei passi in avanti importanti, bisognerà attendere che Italiano giochi la finale di Conference League con la sua Viola, quindi soloIl patron azzurro, nel frattempo, conta sui