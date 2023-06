In casa Napoli sembra ormai scontata la partenza di Kim, con il Manchester United pronto a pagare la clausola di 50 milioni. Per sostituirlo i partenopei, come riporta La Gazzetta dello Sport, stanno pensando a Hiroki Ito (classe 1999 dello Stoccarda) e Ko Itakura (classe 1997 del Borussia Monchengladbach).