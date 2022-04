Una squadra che sembrava avere tutte le carte in regola per poterlo vincere questo campionato, adesso invece è costretta a guardarsi le spalle per preservare il posto in Champions e salvare così la stagione. È successo tutto molto velocemente, nel giro di quindici giorni il Napoli ha raccolto un solo punto tra Fiorentina, Roma ed. Al Castellani, domenica, la disfatta più grande, con una- Tanta delusione in casa Napoli al termine del match. C'è stata una, per il risultato e per la papera clamorosa di Meret. Al rientro negli spogliatoi lo stesso portiere è rimasto in silenzio, così come gli altri giocatori. Chi si è fatto sentire con forza è stato il vice presidente Edoardo De Laurentiis.- È arrivato l'annuncio poco prima del rientro a casa,Sceltacon poco piacere,agli allenamenti verranno integrate solo delle cene per ritrovare al meglio il gruppo, per confrontarsi riguardo ciò che non va. Serate in programma stasera e presumibilmente giovedì. Oggi resteranno tutti a Castel Volturno dopo l'allenamento, poi andranno a cena e potranno tornare a casa. Per arrivare a questa situazione sono stati due i fattori scatenanti. Il primo è l'per ospitare in ritiro il gruppo squadra da oggi a sabato, così il raduno è previsto venerdì sera per il pre-partita. Il secondo riguardaHa avuto modo di esprimere il disappunto nel viaggio di ritorno in treno, durante il quale mancavano Meret e Insigne, che avevano un permesso. Il portavoce è statoIl primo passo concreto è stato fatto questa mattina, concheOBIETTIVO ALLA PORTATA - Niente di fatto, il ritiro non si farà, il Napoli dovrà ritrovarsi da qui alla fine lavorando ogni giorno a Castel Volturno.per fortuna la distanza con la quinta classificata Roma è ampia, sono ben nove i punti che separano gli azzurri dai giallorossi. L'obiettivo prefissato ad inizio stagione, ovvero quello di rientrare in Champions, è ampiamente alla portata., nonostante questo crollo finale,