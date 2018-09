Ciro Borrierllo, assessore allo sport del comune di Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli:

"Abbiamo ancora delle cose amministrative da risolvere per i sediolini, vediamo. Entro la metà di ottobre partono tutti i cantieri in vista della preparazione per le Universiadi. Parliamo di adeguamento degli impianti per migliorare le coperture, i parcheggi, l'illuminazione ecc. Gare a rischio per il Napoli? Assolutamente no, a fine anno avremo uno stadio migliore, poi toccherà ai tifosi mantenere le cose come stanno. I sediolini erano una necessità amministrativa, certo ci sono stadi peggiori, ma bisognava migliorare. Maxischermo? Serve tantissimo per le Universiadi, poi resterà ovviamente al San Paolo. Uno o due? Non lo so ancora. Migliorare i trasporti per le prossime gare? Ci stiamo lavorando. Lavori 24 ore al giorno? Credo che prenderemo in considerazione queste modalità, magari per i sediolini. Quando si vedranno? A fine settimana ci sarà una nuova riunione. Quando saranno finiti? Mediamente 60 giorni, se riesco a raddoppiare i turni e dividere i lavori in due tranche da 15. Credo proprio che i sedili saranno pronti per le Universiadi, che iniziano a luglio, ma bisogna sperare che non ci siano rallentamenti o problemi vari".