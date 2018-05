Secondo quanto riferisce The Times, in giornata si è tenuto un incontro tra l'entourage di Jorginho e Cristiano Giuntoli. Il centrocampista è sempre più prossimo a diventare un calciatore del Manchester City. Il confronto tra le due parti è andato bene ed il Napoli avrebbe accettato l'offerta di 48 milioni del Manchester City per Jorginho. Il calciatore dovrebbe firmare con la squadra allenata da Joseph Guardiola dopo l'amichevole che la nazionale italiana disputerà contro l'Olanda.