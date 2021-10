è l'uomo del momento, l'uomo della svolta, della crescita personale e delverso quel traguardo che ora in città non si fa più fatica a pronunciare, lo scudetto, e che oggi vivrà inevitabilmente un importante turning point, la sfida contro la Roma, che potrà dire molto del percorso intrapreso dalla squadra di Luciano. Per molti la vera differenza fra gli Azzurri didella passata stagione e quelli che stiamo ammirando in questa annata sta tutta nel rendimento esplosivo della punta nigeriana (l'anno scorso condizionato dai troppi infortuni) che, inevitabilmente,Per provare a calmare le acque eal centro del progetto del suo Napoli, ieri in conferenza stampa Luciano Spalletti ha cavalcato le parole di, mettendonon solo sullo stesso piano della stella del PSG e della Francia Kylian, ma addirittura al di sopra: "Anche oggi prenderei Osimhen più di Mbappè​". Un'esagerazione, ovviamente, ma legata anche ai continui rumors che oggi più che mai si stanno alimentando sul futuro della stella nigeriana.Il Napoli per strapparlo al Lille ormai più di un anno fa sborsò 70 milioni di euro più 10 di bonus, ma il club del patron De Laurentiis non fu l'unico a tentare l'affondo.(e che oggi sarà il rivale del Napoli con la sua Roma) seguiva il giocatore salvo poi mollarlo sudello stesso Special One:Uno scenario che oggi è ben lontando dalla realtà perché Osimhen è cresciuto tanto, è decisivo per il suo Napoli e ha attirato la concorrenza di numerosi top club europei. Ilsta pensando a lui proprio per sostituire Mbappé (destinato al Real Madrid) ma i parigini sono in ottima compagnia conpronti a presentare un'offerta per strapparlo al Napoli.a scorsa estate avrebbe preso in considerazione offerte per non meno di 130 milioni di euro e in vista della prossima estate di mercato (impossibile pensare ad un addio a gennaio),. Di fatto Osimhen è padrone del proprio destino. Continuando a far sognare il Napoli e i suoi tifosi si garantirà anche la permanenza, senza se e senza ma, in maglia azzurra.