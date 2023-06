Al centro del mercato del Napoli Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano piace ai top club che si preparano per presentare l'offerta monstre al club. Tra questi il Bayern Monaco e proprio dalla Germania arriva l'indiscrezione: secondo Sport1 Osimhen avrebbe già accettato il Bayern comunicando nei recenti colloqui con i bavaresi l'intenzione di tornare in Germania. De Laurentiis però al momento ha le idee chiare: per meno di 150 milioni Osimhen non lascerà il Napoli e servirà, dunque, una proposta del genere da parte del Bayern Monaco.