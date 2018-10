A Radio Marte è intervenuto Luigi Bonagura, vice questore di Napoli: “Hooligan a Napoli? Non c'è preoccupazione per l'arrivo dei tifosi del Liverpool, i colleghi inglesi ci hanno segnalato la presenza di 40 tifosi più esuberanti, ma si tratta di un numero esiguo e facilmente controllabile. Ci andrei cauto su questi allarmi, è un non allarme per noi. Siamo attenti ed abbiamo attivato già da ieri sera una serie di servizi che andranno avanti fino alla partita e anche oltre. Cerchiamo di presidiare i punti nevralgici della città, soprattutto quelli della movida dove è probabile che i tifosi inglesi potranno stazionare e quindi lavoriamo affinché sia una giornata di sport e null'altro.

Ieri sono sbarcati 150 tifosi inglesi, oggi ne arriveranno altri e domani gli ultimi. Non so dire con certezza quanti uomini abbiamo impiegato perchè ci sono turni sfalsati e diverse centinaia di poliziotti saranno impegnati. Poi, ci sarà l'integrazione di carabinieri e della Guardia di Finanza. Abbiamo ormai rodato i meccanismi e riusciamo a gestire numeri importanti di tifosi ospiti e napoletani con dei sincronismi oliati ormai in ogni ingranaggio. La macchina in queste situazioni ha funzionato sempre piuttosto bene. Con gli stessi tifosi napoletani cerchiamo un dialogo per orientare la loro presenza allo stadio”