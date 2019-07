Secondo il quotidiano spagnolo AS, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha tenuto una conference call in nottata per definire gli ultimi dettagli in vista dell’incontro che si terrà oggi tra il ds Cristiano Giuntoli e l’agente di James Rodriguez, Jorge Mendes.

Il Napoli sarebbe pronto ad offrire 42 milioni di euro più bonus (legati anche alla vittoria dello scudetto), ma non è da escludere che il club possa chiedere un pagamento rateizzato.

Il Napoli sogna l'arrivo di James Rodriguez a Dimaro-Folgarida tra il 20 ed il 23 luglio, mentre ad agosto potrebbe avvenire una presentazione al San Paolo.