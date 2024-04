Napoli, dall'Argentina: vicino Guido Rodriguez del Betis, affare a zero

Ilvuole chiudere al meglio il campionato, con la speranza che il quinto posto per l'Italia nella prossima UEFA Champions League (sempre più vicino) possa riaprire anche i discorsi qualificazione alla massima competizione europea.Intanto proseguono le manovre della proprietà e della dirigenza, con l'imminente arrivo di Manna dalla Juventus, per costruire la rosa del 2024/25.è il nome caldo per il dopoin attacco, ma gli azzurri lavorano anche a un centrocampo che vedrà qualche partenza, tra la scadenza di contratto die il riscatto difuori discussione (c'è un'opzione da 10 milioni di euro che non sarà esercitata, il belga tornerà all'Aston Villa). E in Argentina sono sicuri: un affare a parametro zero è già in vista.

NAPOLI, CONTATTI PER DAVID

- A lanciare la notizia è Tyc Sports: il Napoli sarebbe in trattativa avanzata con, centrocampista classe 1994 il cui contratto con ilscadrà al termine della stagione, il prossimo 30 giugno 2024. Non c'è ancora accordo, si legge, ma l'affare è molto concreto. Il giocatore dei biancoverdi era stato accostato anche a Juventus e Barcellona.- Nella stagione 2023/24, Rodriguez ha collezionato 24 presenze complessive con il Betis e realizzato due gol in Liga. Un problema alla caviglia lo ha tenuto fuori dai giochi dalla metà di dicembre fino agli inizi di marzo, ora è tornato stabilmente tra i titolari del club di Siviglia.