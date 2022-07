Ottavo giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro, prosegue la preparazione precampionato degli azzurri. La squadra è scesa oggi in campo per l'allenamento mattutino.



Dopo un primo lavoro in palestra, una parte dei giocatori ha svolto lavoro tattico ed esercitazione tecnico-tattica con conclusioni in porta in una metà campo. Nella prima fase show di Anguissa, che ha mostrato grande forma e ha sfoderato il suo mix di qualità e quantità. Olivera ha svolto l'intera seduta in gruppo, mentre Lozano e Politano sono rimasti con Spalletti al termine dell'allenamento. Grande affluenza con 1500 tifosi presenti per assistere all'allenamento.