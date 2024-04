Napoli, De Laurentiis a colloquio con Manna: vogliono Italiano per la prossima stagione

Un corteggiamento che va avanti da tempo, anni e che presto potrebbe arrivare a compimento. Stiamo parlando del Napoli di Aurelio De Laurentiis che è già alla ricerca di un nome per il futuro della propria panchina con il casting che vede in cima alla lista il nome diUn apprezzamento che arriva da lontano, appunto,nato dai tempi del tecnico siciliano sulla panchina dello Spezia e poi approfondito lo scorso anno, quando il Napoli sondò la possibilità di portare l'allenatore in Campania, salvo poi fare marcia indietro per non incrinare i rapporti ottimi con la dirigenza della Fiorentina

Stavolta i tempi potrebbero essere maturi e, alla scadenza del contratto di Italiano, il Napoli tenterà l'affondo. Secondo quanto scrive stamani il Corriere dello Sport, il presidente De Laurentiis ne ha già parlato con il promesso sposo Giovanni Manna.