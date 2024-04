Fiorentina, Italiano sfida l'Atalanta: 'Dobbiampo essere perfetti. Un titolare in dubbio'

è intervenuto ai microfoni ufficiali della Fiorentina dove ha presentato la semifinale d'andata di Coppa Italia che vedrà i viola sfidare l'Atalanta. Queste le sue parole: "Questa semifinale ci vede ancora protagonisti in una competizione che sin dal primo giorno abbiamo sempre cercato di affrontare con la massima attenzione e concentrazione. Vogliamo condire questo percorso con qualcosa di straordinario. Abbiamo di fronte una squadra forte e in salute, dobbiamo farci trovare pronti""È chiaro che il percorso in coppa è sempre difficile e complicato. In una sfida andata e ritorno devi essere perfetto, e per riottenere ciò che abbiamo fatto l'anno scorso dobbiamo cercare di essere per forza una squadra che deve avvicinarsi alla perfezione"

"Sarà una partita spettacolare, come lo è sempre stata con l'Atalanta. In questi ultimi anni è sempre stata una battaglia. Entrambe le squadre daranno il mille per mille per ottenere la finale e son convinto che sarà una partita dove mi auguro di commettere meno errori possibili.""L'unico dubbio riguarda Quarta, dobbiamo valutarlo visto che è uscito acciaccato con il Milan. Tutti adesso dovranno essere utili per la squadra perché ci aspettano tantissime partite ogni tre giorni. Saremo tutti coinvolti in questo finale di stagione"