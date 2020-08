La questione Milik è quella più discussa in casa Napoli. Il polacco è nel mirino di Juventus e Roma, con i giallorossi favoriti per la chiusura dell'affare. Va convinto sempre il giocatore che preferirebbe la destinazione bianconera.



Intanto c'è stata una chiamata proprio tra Milik e Andrea Pirlo. De Laurentiis, furioso per questa telefonata, ha parlato al procuratore del polacco: "Milik andrà via alle mie condizioni altrimenti resterà tutto l'anno in tribuna". Lo riporta il Corriere della Sera.