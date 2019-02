L’accordo con il Dalian è stato raggiunto. Auguro a Marek di essere felice in Cina. Le porte del Napoli saranno sempre aperte per lui. #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 14 febbraio 2019

La telenovela legata al futuro di Mareksta arrivando al suo capitolo conclusivo. Ad annunciarlo è il presidente del Napoli, Aurelio, direttamente da Zurigo: ". Se sarà un addio o un arrivederci? Dipende da lui, mi auguro di avere l'occasione quando ci sarà il fermo del campionato cinese di averlo per un saluto ai tifosi, per il momento è ufficioso e non ufficiale". Il numero uno del club azzurro ha messo così la parola fine a una trattativa che nelle ultime settimane sembrava destinata a saltare, soprattutto dopo il comunicato con cui il Napoli annunciava di aver deciso di "soprassedere" alla cessione del proprio capitano. Su Twitter, poi, lo stesso De Laurentiis ha aggiunto: "".Per la cessione di Hamsik, arrivato al Napoli 11 anni e mezzo fa, il club azzurro incassa 15 milioni di euro più cinque di bonus, mentre al calciatore andranno nove milioni a stagione per i prossimi tre anni.