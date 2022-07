Situazioni spinose quelle che riguardano Dries Mertens e Kalidou Koulibaly. Il primo, ad oggi, non è più un giocatore del Napoli, mentre il secondo è entrato nell'anno in scadenza. Su loro due sono state dichiarate apertamente le cifre presentate dalla società per i rinnovi (6 più un futuro da dirigente per il senegalese, 2,5 per il messicano).



Servirà fare chiarezza e avere le idee chiare per iniziare la nuova stagione senza problemi. Secondo quanto raccontato da Repubblica, De Laurentiis, per dare garanzie a Spalletti, vorrà una risposta definitiva da parte dei due giocatori entro la fine di questa settimana.