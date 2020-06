Non sono passate inosservate le dichiarazioni di ieri da parte del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha attaccato Maurizio Sarri. "Tradito da Sarri con la volgare scusa dei soldi", questo quanto dichiarato dal patron azzurro.



Il Mattino oggi racconta la reazione di Sarri, che avrebbe sorriso, divertito, non nascondendo il fastidio di quelle dichiarazioni. Ma l'allenatore della Juventus non replicherà: "Non ne vale la pena", avrebbe confidato al suo staff.