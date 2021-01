Contatto! Aurelio De Laurentiis ha telefonato a Rafa Benitez. Secondo il Corriere dello Sport, si è trattato di un sondaggio esplorativo per riallacciare i contatti e ora il presidente si è preso una pausa di riflessione sulla panchina perché non vuole rischiare di compromettere la qualificazione alla prossima Champions League.



Intanto Gattuso ha le prossime tre partite per riprendere il controllo della situazione secondo la Gazzetta dello Sport. Il Mattino aggiunge che l'allenatore non ha alcuna intenzione di mollare, anzi aspetta il momento della firma del nuovo contratto.