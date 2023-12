In conferenza stampa ieri De Laurentiis è stato chiaro: intervenire immediatamente sul mercato per dare una scossa al rendimento deludente di questo Napoli. E nelle trattative ci sono i contatti con l'Atalanta: come racconta Il Mattino, infatti, il patron azzurro ha chiamato i nerazzurri per Scalvini. La richiesta è alta, 40 milioni. C'è anche Koopmeiners ancora nelle idee del Napoli, ma il prezzo continua ad essere alto.