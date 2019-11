Resa dei conti in casa Napoli dopo l'ammutinamento dello scorso 5 novembre, quando la squadra si rifiutò di andare in ritiro dopo il pareggio casalingo col Salisburgo in Champions League. Secondo La Repubblica, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di congelare il pagamento dell'ultimo stipendio ai propri calciatori. Una mossa propedeutica alla prossima richiesta di decurtazione degli ingaggi mensili (fino al 25% lordo) degli azzurri.



Lunedì partiranno le raccomandate della società e si profila una battaglia legale, visto che la sosta di campionato non è servita a riavvicinare le parti, nonostante la mediazione tentata dall'allenatore Ancelotti, rimasto a metà strada nello scontro tra club e squadra. Intanto De Laurentiis rientrerà da Los Angeles dopodomani e guarderà in tv la partita di oggi contro il Milan a San Siro.