A Napoli il clima di burrasca non accenna a placarsi. Aurelio De Laurentiis non ha ancora digerito l'ammutinamento dei calciatori e il loro rifiuto a rispettare il ritiro punitivo dopo l'ultimo match di Champions League contro il Salisburgo e mantiene viva l'opzione di adire le vie legali nei loro confronti. E nemmeno il figlio Edoardo ha deciso di posare l'ascia di guerra, come dimostrano le parole rilasciate ieri sera in occasione di un evento nel quale è stata presentata la fiera del calcio “4-4-2” che si terrà nel giugno prossimo.



“Montervino e Calaiò (presenti nell'occasione), sono due esempi del rispetto per la maglia, gente che amava la città e il club. Ragazzi con le palle. Una volta, dopo quattro settimane di ritiro, Montervino, all’epoca capitano, chiamò mio padre e gli disse: presidente, che dice? Possiamo tornare a casa? Ecco, capitani come lui dovrebbero esserci in tutti gli spogliatoi del calcio italiano”. Un nuovo attacco in piena regola ai giocatori, chiamati in questo periodo a rispettare il silenzio stampa imposto dal club.