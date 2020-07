Un piano per spezzare il dominio in Serie A della Juve. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, al lavoro con la Figc per cambiare il format del campionato, inserendo playoff e playout.



Intervenuto telefonicamente durante la presentazione del libro "Interrompo dal San Paolo" il patron, come riportato da Il Mattino e da alcuni giornalisti presenti, ha così parlato dei cambiamenti al vaglio con la Figc: "Con la Federcalcio stiamo provando a percorrere la strada dei playoff e dei playout, per spezzare la continuità penalizzante degli ultimi 9 anni”.





Poi, sul Napoli, ha aggiunto: "Oggi ho parlato con amici di Maradona: sono stati anni mitici a Napoli, una città che esalta e ama. Speriamo di riuscire a vincere uno scudetto nei prossimi anni, ma non è facile".