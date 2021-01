Il Napoli non attraversa un bellissimo periodo. Prima la sconfitta in Supercoppa e poi quella contro il Verona hanno fatto nascere qualche polemica in più nell'ambiente azzurro, specialmente tra i tifosi.



Domani il Napoli sarà impegnato nella sfida di Coppa Italia contro lo Spezia al Maradona di Fuorigrotta. Presente anche Aurelio De Laurentiis che incontrerà per la prima volta Gattuso dopo la sconfitta di Verona. Il presidente del Napoli sarà alla ricerca di spiegazioni sul momento. Lo riporta Tuttosport.