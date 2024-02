Napoli: De Laurentiis e il Ceo della Superlega insieme al Maradona per la gara col Barcellona

Il Napoli che ha affrontato il Barcellona e che ha pareggiato 1-1 alla prima partita di Francesco Calzona come nuovo allenatore ha avuto sugli spalti del Diego Armando Maradona di Fuorigrotta uno spettatore d'eccezione che ha seguito la partita in un posto d'eccezione.



Si tratta di Bernd Reichart, Ceo della società A22 che gestisce il progetto della Superlega che ha visto Napoli-Barcellona seduto accanto al patron Azzurro Aurelio De Laurentiis.



Reichart nella giornata di oggi era presente a Milano dove ha incontrato presso la sede della Lega Calcio l'ad della Serie A Luigi De Siervo ricevendo però un no secco al progetto.