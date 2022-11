Un Forza Napoli Sempre dall’America per una squadra straordinaria! #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 5, 2022

Ancora in trasferta negli Stati Uniti, il patron delha usato un post su twitter per congratularsi con la sua squadra per la vittoria sull'Atalanta: "Un forza Napoli sempre dall'america per una squadra straordinaria!"