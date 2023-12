. È solo 0-0 contro il Monza con la squadra che esce dal campo tra ii. In appena sette mesi c'è stato un crollo verticale, lo scudetto che oggi è cucito in petto sembra un ricordo già lontano. C'è stato il tentativo di cambiare in corsa maDa quando è arrivato, infatti, ha conquistato appenavincendo contro Atalanta e Cagliari e pareggiando nel match di questa sera. Questi risultati non portano da nessuna parte e addirittura il rinizia a diventare concreto.- Tante le cose che sono andate storte eha deciso di scendere in campo assumendosi le sue responsabilità. In conferenza stampa post partita, infatti, si è presentato il presidente che ha chiesto scusa:Tutte le colpe non devono ricadere sui giocatori o allenatori ma è solo responsabilità mia. Devo chiedere scusa ai napoletani, ai tifosi se siamo dove siamo in classifica. Il campionato è lungo, ci muoveremo sul mercato".- Questa sera, forse, c'è stato un incrocio del destino.e per il quale nutre tanta stima. Contratto in scadenza e napoletano che ama il Maradona e la sua terra, ci sono dei presupposti per intavolare un discorso in vista della prossima stagione. Nella quale non ci sarà Walter Mazzarri, dato che con ogni probabilità non sarà riconfermato., intanto questa sera ha teso uno sgambetto a De Laurentiis e il Napoli ha da pensare prima ad un'annata che non si sta mettendo affatto bene.