Sono momenti complicati in casa Napoli. Un solo punto nelle ultime tre sfide ha portato un senso di sconforto tra i tifosi che iniziavano a sognare lo scudetto e invece ora dovranno guardasi le spalle sperando che la squadra blindi subito il posto per la qualificazione in Champions.



La sconfitta contro l'Empoli ha portato con sé diverse scorie. La decisione del ritiro, poi annullata, la lite in treno tra Spalletti ed il vice presidente Edoardo De Laurentiis e la panchina in bilico del tecnico toscano. Così ecco che interviene il presidente Aurelio De Laurentiis, che questa mattina è ha seguito una parte dell'allenamento della squadra a Castel Volturno. Una cosa che farà anche nei prossimi giorni di questa settimana, fino a venerdì, avvicinandosi al match di sabato contro il Sassuolo.