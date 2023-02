Il Napoli sta impressionando in Serie A e ora è pronto a sognare anche in Champions League. Battendo l'Eintracht Francoforte, gli azzurri accederanno ai quarti di finale per la prima volta nella loro storia. Un traguardo da festeggiare. Secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente De Laurentiis non ha varato dei bonus per la vittoria di entrambi i trofei ma ha promesso dei 'regalini' ai suoi giocatori. Ci saranno quindi dei premi sia per lo scudetto che per la vittoria della Champions League.