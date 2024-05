Prime pagine 23 maggio: "EuroDea" e "Atalanta divina". "Inter, Oaktree a lungo" e "Juve, tutti aspettano Motta"

L'impresa dell'Atalanta che vince l'Europa League è protagonista indiscussa delle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi 23 maggio 2024.sono i titoli che dominano su tutti i quotidiani italiani, ma l'impresa dei nerazzurri è celebrata anche all'estero con l'Equipe, AD e iSport che che gli dedicano l'intera paginata conper i francesi, "per gli olandesi e "Lookman conquers Leverkusen" per gli inglesi. Infine box celebrativi anche su Mundo Deportivo, Record e As fra Spagna e Portogallo.

Oltre alla vittoria dell'Atalanta spazio alle novità societarie e al mercato con Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport che fanno il punto in casa Inter con la nuova proprietà del fondomentre Corriere dello Sport e Tuttosport guardano in casa