Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Torino: "Mertens ha ricominciato a prendere gioco, ma ero fiducioso nell'esperienza di Ancelotti a cui ho dato giocatori di qualità. Con lui il gioco è diverso rispetto a Sarri, con cui si giocava a memoria in una porizione di campo ristretta. Ho scelto Ancelotti e non ho mai avuto preoccupazioni, l'ho scelto proprio per essere tranquillo perché nei prossimi anni devo occuparmi anche di tante altre cose. Carlo è un uomo d'esperienza e humor, è uno ligio alle regole come noi del cinema dove non ci manca l'umorismo in quei momenti complessi. Con Carlo ci sono le altalene del divertimento dove si può spaziare in ogni tipo di discussione. per esempio ieri a Milano ha preso un cavallo francese quindi con lui si può parlare anche di ippica. La vita scorre in maniera tranquilla con Carlo".



'MEGLIO DELL'ANNO SCORSO' - A Sky Sport, poi, De Laurentiis ha continuato: ​"Ancelotti non deve dimostrare nulla, l'ho preso perché voglio stare tranquillo. Vedo uno stile diverso a 360 gradi, tutti sanno quanto siano utili, ma nessuno si sente indispensabile e si arrabbia se viene escluso. Siamo più forti dell'anno scorso".