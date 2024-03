Napoli, De Laurentiis interrompe l'intervista a Sky di Politano: 'Con voi non può parlare'

De Laurentiis arriva e si porta via Politano durante l'intervista perchè con Sky "Non può parlare"pic.twitter.com/TeFognbdvC — erclab_ilritorno (@erclab_tweet) March 11, 2024

Domani sera, infatti, si giocherà l’accesso ai quarti di finale di Champions League contro il Barcellona, dopo l’1-1 dell’andata al Maradona. Match decisivo anche per continuare a credere nell’obiettivo Mondiale per Club. Tuttavia,Pochi minuti fa, in diretta televisiva,ha presentato tramite Sky Sport la sfida di domani, ma, non permettendogli di terminare il proprio discorso insieme all'inviato di Sky: "Dopo qualche acciacco adesso sto bene. I miei compagni di squadra li ho visti bene, concentrati, abbiamo preparato bene questa partita così importante per il prosieguo della stagione e siamo carichi. E' stato un anno difficile a livello mentale, abbiamo attraversato periodi bassi e periodi alti, ma ora è il momento di dare continuità perché ultimamente stiamo facendo bene. La gara di domani è fondamentale, dovremo dare il 110%". Queste sono state le parole dell’esterno azzurro, prima cheDopo l'attacco a DAZN delle scorse settimane, ecco un'altra polemica del numero uno del Napoli con le televisioni.