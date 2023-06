Aurelio De Laurentiis vuole Vincenzo Italiano. Il tecnico della Fiorentina piace al patron azzurro, che più volte gli ha rivolto parole di stima per il suo lavoro degli ultimi anni tra Spezia e Fiorentina. Come riporta il Corriere dello Sport, DeLa rispetta molto Rocco Commisso e solamente dopo la finale di Conference League, col benestare del patron viola, proverà a convincere Italiano a scegliere la via di Napoli.