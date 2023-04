Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, parla ai microfoni di Canale 5.



LA SQUADRA E SPALLETTI - "Abbiamo due squadre, non solo una. E con un maestro come Spalletti la garanzia è assoluta".



NAPOLI - "Nel mio cuore Napoli rappresenta un'apertura verso l'ipocrisia e le regole stupide: è un segno di libertà fatta di grandissima fantasia. Basta dare un'occhiata al cinema, alle serie tv, alla musica: Napoli sta vivendo un rinascimento nel quale è la città ad essere sempre protagonista".



LO SCUDETTO - "Non mi dispiacerebbe fare la storia del calcio: i napoletani lo meritano, aspettano da 33 anni. Epoca Maradona? Ogni momento nella storia è diverso. Oggi il calcio è un'altra cosa rispetto all'epoca Maradoniana. Sono un tifoso silenzioso perché attentissimo a quello che succede sul campo. E per questo motivo sono capace di mordermi la lingua"



IL MILAN - "Sarà una bellissima partita di sicuro. Siamo fieri di aver costruito una squadra che vale come squadra, come gruppo e questo farà la differenza anche nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League".