Napoli, De Laurentiis: "Nuovo allenatore? Novità entro il 31 maggio. Presto il direttore sportivo'

In attesa di concludere la stagione corrente, ecco che. Che partirà con i consueti ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Ha luogo la conferenza stampa di presentazione del doppio ritiro presso la struttura di Palazzo Caracciolo, con la presenza del presidente del Napoli,Le parole del patron azzurro:- "Voi vi aspettate tante novità ma di queste non posso darvi dettagli perché il nostro lavoro è così. Entro il 31 maggio faremo una bella conferenza stampa che seminerà tutto il futuro che noi stiamo organizzando. Voi siete ghiotti di notizie ma non esistendo non posso darvene. Io non sono uno che cazzeggia e oggi come oggi non vi posso dare nessuna notizia. La notizia che avete fatto circolare da tempo è che ci sarà un nuovo direttore sportivo che dovrebbe palesarsi al più presto per agire sul mercato in uscita e in entrata".

- "Per quanto riguarda il Trentino so che mia figlia Valentina farà un sopralluogo settimana prossima per verificare cosa organizzare. L'altro anno lì e in Abruzzo ci sono state oltre 100 mila presenze, c'è una grossa partecipazione durante questi ritiri. Un paio di squadre che affronteremo sono già state contrattualizzate e sono di prestigio. Con tutti questi nazionali avremo molti rientri in ritardo. A Dimaro si farà un'amichevole contro una squadra locale e poi contro una squadra di Serie C o Serie D. A Castel di Sangro amichevoli invece contro squadre internazionali con il nuovo allenatore e i nuovi giocatori".