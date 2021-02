Dopo l'eliminazione dall'Europa League il Napoli ritorna oggi in campo per affrontare il Benevento nel derby campano. Non sono momenti semplicissimi, con la posizione di Gattuso che non è stabilissima.



De Laurentiis però ha deciso di proseguire con il tecnico calabrese fino alla scadenza del contratto, ovvero sino al termine di questo campionato. Oggi il presidente del Napoli sarà allo Stadio Maradona per seguire da vicino la squadra in questo "nuovo" percorso per centrare l'obiettivo quarto posto. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.