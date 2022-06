Questa è una settimana importante per il Napoli. In agenda c'è un contatto tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Fali Ramadani, agente di Kalidou Koulibaly.



L'ex difensore azzurro Fabio Cannavaro ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Spalletti ha ragione, Koulibaly è forte e centrali come lui in giro è difficile trovarli ed è dunque complicato sostituirli. Capisco anche De Laurentiis che deve far quadrare i conti e non è semplice. Ma a volte per cercare di risparmiare, rischi anche di spendere di più".