Il mercato del Napoli in entrata si è fermato all'arrivo di Kvaratskhelia e Olivera. Dopo loro solo la cessione illustre di Koulibaly, ma ora occorre portare in azzurro qualche nuovo rinforzo.



Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, De Laurentiis ha in mente di portare un poker di nomi a Napoli. Il primo è Diallo del PSG, il secondo è Simeone, già bloccato, per il quale si attende solo la cessione di Petagna. Il terzo è un portiere tra Keylor Navas e Kepa. Ultimo Deulofeu, per il quale registra un'accelerata.