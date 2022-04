Il clima in casa Napoli si sta complicando e in vista della prossima estate il progetto economico del patron De Laurentiis potrebbe portare a nuovi sacrifici. C'è infatti la volontà di ridurre esborsi e monte ingaggi con diversi top della rosa che potrebbero dire addio. Koulibaly e Fabian Ruiz sono i principali candidati dopo la certezza dell'addio di Insigne e non è escluso che, davanti a un'offerta monstre, anche Osimhen possa partire.