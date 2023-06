Ci sono degli intoccabili nel Napoli di De Laurentiis. Su tutti Khvicha Kvaratskhelia, rivelazione assoluta della Serie A, capace non solo di far dimenticare in fretta Insigne, ma addirittura conquistare il titolo di miglior calciatore del campionato. Il patron azzurro non ha intenzione di vendere, soprattutto chi porta delle garanzie sia tecniche che progettuali come Kvara. Dalla parte del giocatore c'è la volontà di restare ancora a lungo, si trova bene a Napoli, dunque ci sono tutti i presupposti per fare un discorso anche sul nuovo accordo.



IL RINNOVO - Kvaratskhelia guadagna quasi 1,5 milioni a stagione, fino al 2027. Pagato appena 10 milioni un anno fa, oggi vale almeno otto volte di più. 80/100 milioni una valutazione che però De Laurentiis non vuole neanche fare. Non si ascoltano offerte, il futuro imminente si chiama Napoli. L'agente del calciatore, Mamuka Jugeli, è anche uscito allo scoperto: "Ci saranno miglioramenti sul contratto a fine stagione, quando incontreremo la dirigenza. Vogliamo andare avanti insieme".



LE CIFRE - Un ritocco all'ingaggio, che ha il sapore di un premio per quanto fatto in questa annata strepitosa. Kvaratskhelia prolungherà il suo rapporto con il club fino al 2028, stipendio raddoppiato a circa 3 milioni, bonus più bonus meno. Si attende solo l'incontro e la firma, il miglior calciatore della Serie A resta a Napoli.