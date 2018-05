La Gazzetta dello Sport spiega come Aurelio De Laurentiis non si ponga limiti e fa il nome di Karim Benzema."L’attaccante del Real Madrid è stato uno dei punti di forza della squadra allenata da Carlo Ancelotti. Quest’anno, però, non è stato titolare, spesso è subentrato dalla panchina riuscendo a mettere insieme, comunque, 32 presenze e soltanto 5 gol in Liga, il suo minimo storico nei 9 anni madrilisti. Il suo contratto scade nel giugno 2021 e la valutazione del cartellino si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Una cifra che andrà rivista, appunto, dopo il rendimento poco convincente nella stagione appena conclusa"