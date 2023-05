Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha dichiarato in un'intervista al quotidiano La Repubblica: "L'operazione di calciomercato che mi ha dato più soddisfazione? Nel Palermo vedevo questo giocatore con i capelli lunghi all'ala destra: era Cavani. Mi dicevano: non è roba per noi. Chiamai Zamparini, mi disse: "Lo vuoi? Dammi 19 milioni". "Te ne do 18". "Guarda che prendo l'aereo e vengo lì". Dopo due ore era nel mio ufficio. Ricordo che stavo dando Quagliarella alla Juve, giocavamo all'estero, sugli spalti c'era il caos fra i tifosi contro di me. Cavani segnò due gol e Quagliarella era già dimenticato. Un grande campione, Quagliarella, lo ha dimostrato anche alla Sampdoria, mi è dispiaciuto poi scoprire che aveva un grosso problema poi risolto".