De Laurentiis scende in campo in prima persona per costruire il nuovo Napoli. Da un lato prosegue il casting per la panchina rimasta vacante dopo l’addio di Spalletti, dall’altro il patron azzurro lavora sul mercato per rinforzare il proprio attacco. Il nome sul quale si stanno concentrando le attenzioni è quello del portoghese Beto.- Nei giorni scorsi scorsi De Laurentiis ha presentato un’offerta verbale alla famiglia Pozzo diL’Udinese, forte del pressing messo in atto dall’Everton, vuole 35 milioni di euro per il proprio numero 9. Le parti si aggiorneranno a breve per provare a trovare un accordo.netti a stagione. Un vero e proprio colpo di mercato, Kvaratskhelia resta in azzurro.