Salutato Gattuso, il Napoli ha scelto Sergio Conceiçao. Atteso già domani in Italia per incontrare De Laurentiis, che gli offre un contratto biennale da 2 milioni di euro netti a stagione.



Il Mattino scrive che il presidente non ha ancora chiamato Lorenzo Insigne per discutere il rinnovo del contratto in scadenza tra un anno a giugno 2022. Il capitano si aspetta un'offerta da almeno 6 milioni di euro netti a stagione che lo metta al centro del progetto, altrimenti valuterà l'ipotesi di un addio.