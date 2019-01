Ufficialmente è un viaggio di piacere, con la famiglia, per godere di Parigi, una della città più belle del mondo. In realtà, dietro alla minivacanza del presidente De Laurentiis in Francia c'è la volontà di incontrare il Paris Saint-Germain per Allan. Il centrocampista portato in Italia dall'Udinese è il primo obiettivo del Psg, che negli ultimi giorni ha intensificato i contatti. Tuchel ha chiesto un rinforzo in mezzo e Allan è il primo nome sulla lista. Nasser Al Khelaifi la scorsa settimana ha chiamato De Laurentiis, con l'obiettivo di accelerare la trattativa.



SPONSOR? - La richiesta del Napoli è di 100 milioni di euro, il Psg vuole spendere molto meno. Dopo aver trovato l'accordo con il brasiliano, sulla base di un contratto da 6 milioni di euro netti a stagione, resta da trovare quello con DeLa, che parallelamente potrebbe lavorare sulla sponsorizzazione per giugno: la Qatar Airways, che guarda caso fa a capo alla famiglia proprietaria del Paris Saint-Germain.