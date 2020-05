Blindare Fabian Ruiz. Questo il piano di Aurelio De Laurentiis, che vuole rinnovare il contratto al talento spagnolo, che con Gennaro Gattuso, schierato nel suo ruolo naturale di mezzala, ha ritrovato lo smalto che lo aveva esaltato nella prima parte della sua esperienza italiana. Gioiello della Spagna Under 21 campione un anno fa nell'Europeo di categoria, Napoli vuole farne il suo perno per il futuro. Sirene spagnole permettendo...



RINNOVO - Il patron partenopeo vuole rinnovargli il contratto fino al 2025, con un importante adeguamento dal punto di vista dell’ingaggio (al momento l'ex Betis percepisce 1,5 milioni di euro), legato però all'inserimento di una clausola rescissoria, che il Napoli vorrebbe superiore ai 100 milioni di euro. Per questo Fabian Ruiz prende tempo e valuta. E le big della Liga, che fanno?



L'INTERESSE - Barcellona e Real Madrid sono interessate, e hanno avviato anche dei discorsi con il Napoli, ribadendo però la volontà di non investire 80 milioni di euro, cifra richiesta da De Laurentiis. Tutto ancora in ballo, quindi: da una parte la volontà di De Laurentiis, dall'altra gli interessamenti di Real e Barcellona, dove c'è l'antico maestro Setién. Nel mezzo Fabian Ruiz, che deve sciogliere i dubbi sul rinnovo. E sul futuro.