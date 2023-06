Aurelio De Laurentiis vuole ampliare il marchio Napoli verso l'est e, per questo, vuole un colpo di mercato che segua le orme di Kim (destinao al Manchester United). Per questo, riporta la Gazzetta, tra i calciatori nel mirino ci sono Hiroki Ito 24enne dello Stoccarda e Ko Itakura 26enne del Borussia Mönchengladbach.