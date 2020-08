Al Palasport di Castel di Sangro oggi si tiene la conferenza stampa alla quale partecipano il presidente del, l'allenatore, Gennaro Gattuso, il driettore sportivo, Cristiano Giuntoli, il vicepresidente, Edoardo De Laurentiis, il Sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso ed il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.- "Sono contento dell'affluenza dei nostri tifosi che possono finalmente rientrare allo stadio, abbiamo bisogno del loro calore. Abbiamo trovato strutture di un certo livello e siamo tra persone di una cultura importante".- "L'Abruzzo è stata la prima regione a permettere ai tifosi (anche se in numero limitato) di essere presente di nuovo negli stadi. Mi auguro che si possa raddoppiare il numero di tifosi all'interno dello stadio".- "Essendo uomo di spettacolo sono sempre in movimento. Per il cambio della tipologia di campionato è un problema che riguarda la Federcalcio e dopo il 31 agosto forse ne sentiremo parlare. Non dobbiamo accogliere le novità come un male perché spesso aggiustano il tiro di quello che è sempre stato sbagliato. Il campionato ha una forma talmente vecchia, talmente superata che ben vengano delle novità".- "Il prossimo anno? Dipende molto come faranno lavorare me e Gattuso. Non riaprire gli stadi una follia. Sembriamo degli attori fittati per recitare una commedia. Ma chi l'ha scritta? Ceferin? Io credo che lui non abbia capito ci voglia grande rispetto per i tifosi. Senza loro non organizzerebbe nulla. Va rispettato il campionato nazionale di ogni Lega. Il resto non conta, viene dopo".- "Se sommiamo gli acquisti dello scorso ritiro, quelli di gennaio e Osimhen sfondiamo il tetto dei 300 milioni e sfido le altre squadre ad aver speso così tanto. Abbiamo 35 giocatori qui in ritiro più Petagna che però per colpa del fratello non c'è. Ci sono quindi 11 elementi in esubero. Ora Rino sta esaminando alcuni calciatori che sono rientrati valuterà lui chi è più giusto impiegare il prossimo anno e chi dovrà andare via. Una cosa è certa, che non faremo una campagna di saldi perché mi sembra di avere in giro per aria degli avvoltoi che stanno aspettando di colpire in picchiata. Ma abbiamo corazze impenetrabili quindi si sbeccheranno e non otterranno ciò che vogliono o ai prezzi che fanno comodo a loro".- "Ci auguriamo che le cessioni fatte l'altro anno andranno in porto. Questo è un mercato di attesa per noi. Poi sono molto adirato con i miei colleghi e sono riuscito ad ottenere una settimana in più per la ripartenza del campionato. Per il Covid non ci ha capito niente nessuno. L'America è in condizioni disperate. Quando un Governo non riesce a fermare entrate e uscite dall'Italia, allora c'è un problema".- "Koulibaly resta? Questa domanda va fatta al Manchester United, City, al PSG. A chi può permettersi di pagare il giocatore".l'anticipazione di ieri di Napoli, arriva il rinnovo di Zielinski: le cifre e i dettagli ​).- "Arbitri? La domanda va fatta a chi li governa. Anche se sbagliano gli danno da arbitrare la finale di Champions League".