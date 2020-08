Il giocatore più atteso di tutti in questo ritiro estivo a Castel di Sangro è indubbiamente Victor Osimhen. L'ex Lille è il calciatore più pagato della storia del Napoli, l'attaccante che dovrebbe trascinare il club azzurro dal prossimo anno.



Domani finalmente prenderà la parola dal vivo per la prima volta. Lui e anche Amir Rrahmani. I due nuovi acquisti del Napoli saranno presentati in conferenza stampa alle ore 15 presso il Palasport di Castel di Sangro. Ci sarebbe dovuto essere anche Andrea Petagna, ma per la positività al Covid-19 non è in ritiro con il resto del gruppo.