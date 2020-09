Decimo giorno di ritiro a Castel di Sangro per il Napoli. Mancano tutti i giocatori impegnati con le Nazionali e al loro posto ci sono alcuni giovani e altri rientri dal prestito.



Sessione pomeridiana di allenamento che ha visto la solita fase iniziale con il torello, prima di passare agli esercizi sul palleggio. Successivamente giochi di posizione e poi pressing corale per andare a prendere gli avversari alti tutti insieme. Il tutto guidato costantemente dalla solita grinta di Gattuso che non ha mollato per un secondo il gruppo. Ancora una volta prove di 4-2-3-1 con una particolarità: nelle rotazioni Ghoulam ha giocato anche nei due di centrocampo per qualche minuto. Chiusura con partitina a campo ridotto.